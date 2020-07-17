В нескольких поселках и хуторах Ростовской области ввели карантин по бруцеллезу коров

Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота введен в нескольких хуторах и поселках донского региона. Об этом сообщили Управление ветеринарии Ростовской области.По данным ведомства, поступила информация о том, что у нескольких коров в хуторе Павловка Тарасовского района выявлен бруцеллез. 16 июля на территории одной из животноводческих точек был введен карантин.Ограничения также установили в поселках Красная дубрава, Малые Озера, а также в хуторе Осиновском Советского района. Карантин там введен по той же причине.Напомним, бруцеллез является инфекционным заболеванием, которое в равной степени опасно для животных и людей. Оно крайне заразное и может передаваться разными путями.