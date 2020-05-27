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В хуторе Ростовской области ввели карантин из-за болезни коров

В хуторе Ростовской области ввели карантин из-за болезни коров
В одном из населённых пунктов Ростовской области ввели карантин из-за болезни коров. Бруцеллёз обнаружили у скота в хуторе Степном Пролетарского района. Об этом 28 мая сообщили в управлении ветеринарии по донскому региону.

В области ветеринары периодически проводят диагностические исследования во время профилактических обработок животных. И в ходе одной из них они выявили девять больных коров.

С 26 мая на животноводческой точке запретили продажу молока и корма, а также провоз и прогон животных. На месте работают специалисты, которые пытаются ликвидировать инфекцию.

Бруцеллёз — это хроническое заболевание, которое может передаваться от животных людям. У скота он проявляется выкидышами или рождением мёртвых детёнышей. Человек может подхватить инфекцию, употребляя молоко, взятое у больной коровы, или плохо приготовленное мясо. Опасности также подвержены те, кто ухаживает за животными. Симптомами являются высокая температура, недомогание, головная боль, боли в мышцах и суставах, иногда психические расстройства.

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