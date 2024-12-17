В небе над Ростовской областью запечатлели неопознанный летающий объект

Фото: СоцСети

В небе над Ростовской областью заметили неопознанный летающий объект. Очевидцы опубликовали кадры в соцсетях 17 ноября.НЛО запечатлели в станице Тацинской, а также городе Углегорске. На снимках видно, что небо засветилось ярко-синим светом. Некоторые рассказали, что в районе ж\д вокзала засияла комната. Свечение повторялось несколько раз.- Ты видишь, что-то синее? Что это?,- задаются вопросом очевидцы.Что очевидцы заметили в небе, неизвестно. Пока ситуацию никак не прокомментировали в спецслужбах.