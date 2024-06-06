В небе над Ростовской областью заметили спутники Starlink

Фото: соцсети (тг Ростов Вкурсе).

В Ростовской области заметили в небе спутники Starlink. Очевидцы разместили в соцсетях кадры ярких огней 6 июня.Жители Каменского района усомнились, что над ними действительно пронеслась вереница космических объектов. Некоторые предположили, что увиденное — ни что иное, как НЛО или даже серия боевых снарядов.— Мы такой «поезд спутников» видели, а наутро узнали, что аэродром Энгельса атаковали, — написали в комментариях люди. — Наверное, что-то замыслили.Однако сомнений нет: в небе запечатлели именно устройства, обеспечивающие мир интернетом. Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького Николая Дёмина, «цепочка» очень похожа на ряд спутников Starlink. Для них характерно пролетать таким «паровозом».Первую группу спутников Starlink (60 штук) запустили в 2019 году. С тех пор их количество выросло до 6,5 тысячи. Часть из них вышла из строя, но большинство (6,1 тысячи) остаются в рабочем состоянии и продолжают предоставлять доступ в интернет там, где это особенно затруднительно.