В Нахичевани дерево упало в паре сантиметров от машины

Фото: соцсети (тг Ростов Главный).

В Ростове дерево при падении едва не повредило машину. Об инциденте горожане сообщили в соцсетях 2 декабря.ЧП случилось в Нахичевани. Растение буквально вырвало с корнем. Старое дерево приземлилось на проезжую часть, где стояла легковушка. Машину чудом не задело: ствол упал в паре сантиметров от нее.По словам горожан, растение рухнуло еще несколько дней назад. Местные жители успели убрать часть веток. А вот ствол до сих пор остается лежать.