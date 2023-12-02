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В Нахичевани дерево упало в паре сантиметров от машины

В Нахичевани дерево упало в паре сантиметров от машины
В Ростове дерево при падении едва не повредило машину. Об инциденте горожане сообщили в соцсетях 2 декабря.

ЧП случилось в Нахичевани. Растение буквально вырвало с корнем. Старое дерево приземлилось на проезжую часть, где стояла легковушка. Машину чудом не задело: ствол упал в паре сантиметров от нее.

По словам горожан, растение рухнуло еще несколько дней назад. Местные жители успели убрать часть веток. А вот ствол до сих пор остается лежать.
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
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