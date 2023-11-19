В Ростове упавшее дерево повредило несколько балконов девятиэтажки

Фото: Ростов-Папа

Утром 19 ноября в Ростове на многоквартирный дом упало огромное дело. Происшествие случилось утром на улице Немировича-Данченко, 78.По словам очевидцев, сильный ветер вырвал растение с корнем. Оно обрушилось на девятиэтажку, повредив несколько балконов и окон. После этого дерево приземлилось на припаркованные машины.- В ЧП никто не пострадал. На месте уже находятся рабочие. Они пытаются убрать растение, - написал горожанин.Кто будет компенсировать жильцам и автовладельцам ущерб, пока не известно.