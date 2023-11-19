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В Ростове упавшее дерево повредило несколько балконов девятиэтажки

В Ростове упавшее дерево повредило несколько балконов девятиэтажки
Утром 19 ноября в Ростове на многоквартирный дом упало огромное дело. Происшествие случилось утром на улице Немировича-Данченко, 78.

По словам очевидцев, сильный ветер вырвал растение с корнем. Оно обрушилось на девятиэтажку, повредив несколько балконов и окон. После этого дерево приземлилось на припаркованные машины.

- В ЧП никто не пострадал. На месте уже находятся рабочие. Они пытаются убрать растение, - написал горожанин.

Кто будет компенсировать жильцам и автовладельцам ущерб, пока не известно.


Фото: Ростов-Папа
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