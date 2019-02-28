В начале марта изменится расписание электричек из Ростова в Краснодарский край



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Расписание электропоездов, курсирующих между Ростовом и Краснодарским краем, изменится в начале марта.



Пригородные поезда №№ 6298/6297 Ростов - Орловка Кубанская отправятся со станции Ростов-Главный в 16:41 вместо 16:17. Из Батайска поезд будет отходить на 24 минуты позже - в 16:57, из Васильево-Петровской – в 17:27. На станцию Орловка Кубанская электричка, соответственно, будет прибывать на 24 минуты раньше - в 17:50.



На шесть минут позже будет прибывать в Ростов электричка из Орловки Кубанской. На станцию Ростов-Главный поезд прибудет в 21:46.

Изменения будут действовать с 6 по 9 марта.