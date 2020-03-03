В Ростовской области изменится график электричек из-за плановых работ





В Ростовской области на перегоне Сулин – Зверево изменится график движения пригородных поездов. Новое расписание будет действовать с 18 по 25 марта.



Так, поезд № 6156 Лихая – Ростов будет отправляться на 33 минуты раньше графика - в 14:44. При этом в донскую столицу он будет прибывать по графику - в 19:16.



Пригородный поезд № 6162 Лихая – Ростов будет отправляться на 50 минут раньше - в 02:55. На станцию в Ростове он будет приходить также по расписанию - в 7:28.



На семь минут позже будет отправляться электричка № 6516 Лихая – Ростов - в 05:33. На конечную станцию она прибудет в 08:55.

Состав № 6155 Ростов – Лихая отправится в 05:48 и прибудет на 48 минут позже действующего расписания - в 11:12.

Пригородный поезд № 6170 Усть-Донецкая – Ростов отойдёт на 21 минуту позже - в 05:14 и прибудет согласно действующему расписанию в 10:16.



Электричка № 6169 Ростов – Усть-Донецкая будет отправляться на 13 минут раньше - в 12:45 и прибывать на 8 минут позже - в 17:23.

Как уточнили в Северо-Кавказской пассажирской компании, в обозначенный период на перегоне Сулин – Зверево будут проводить капитальный ремонт.