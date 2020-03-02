Электрички из Ростова на Кубань будут ходить по новому расписанию



Электрички из Ростова-на-Дону в направлении Краснодара начнут ходить по новому расписанию. Изменения будут действовать весной 2020 года. Об этом пассажиров предупредили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.



С 18 марта по 8 апреля поезд сообщением Ростов-на-Дону — Орловка Кубанская будет отправляться, как и всегда, в 16:17, но прибудет на конечную станцию на 19 минут позже, в 17:46.



Другой состав станет отъезжать в 19:52, на 22 минуты позже. Остановка в Орловке Кубанской — в 21:38, на 33 минуты позже.



Электричка, отъезжающая в 7:36, будет прибывать на 16 минут позже, в 9:13. Другой поезд отправится на 11 минут раньше, в 8:07, с прибытием в Орловку Кубанскую в 9:52.



Поезд, покидающий Ростов в 12:58, будет идти на 11 минут дольше.



Также изменится график движения электрички из Орловки Кубанcкой в Ростов-на-Дону. Она будет отправляться в 16:06, на 47 минут ранее графика. Прибытие в донскую столицу — в 17:47, на 40 минут раньше обычного. Второй состав станет отбывать в 21:23 с прибытием в Ростов в 22:45.



С 19 по 28 марта и с 7 по 9 апреля электричка Орловка Кубанcкая — Ростов будет отходить в 5:18, на 5 минут раньше графика, и прибывать в 7 часов.



Следующий состав станет отправляться на 2 минуты раньше, в 9:30. В Ростове он будет на 10 минут позже, в 10:55.



Последние изменения коснутся поезда этого же направления. Он отъедет из Орловки Кубанcкой на 3 минуты раньше, в 13:20, и прибудет в Ростов-на-Дону на 2 минуты позже, в 15:02.