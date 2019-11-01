В мэрии Ростова рассказали, когда возобновится движение трамваев на Станиславского



В администрации Ростова рассказали о возобновлении движения трамваев на улице Станиславского.



По информации мэрии, вагоны снова начнут курсировать по улице с 10 ноября. С этого дня будет восстановлена схема движения маршрутов № 1 и № 4.



Напомним, что из-за ремонта улицы Станиславского с 10 мая трамваи № 1 и № 4 ходили по улице Горького. Реконструкцию участка от переулка Семашко до проспекта Будённовского завершили к 27 октября. В этот день ожидался приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он освятил открывшийся после многолетней реставрации собор Рождества Пресвятой Богородицы.



Рабочие настолько спешили завершить ремонт дороги и трамвайного полотна, что первый же пробный запуск трамвая потерпел фиаско. Вагон попросту не смог двигаться по кривым рельсам.



Судя по всему, к 10 ноября подрядчик планирует исправить все недочёты. Пассажиры надеются, что второй запуск электротранспорта по Станиславского окажется успешным.



