Спешный ремонт рельсов на Станиславского перед приездом патриарха сделал невозможным движение трамваев



Фото: vk.com/public135269258

Тестовый проезд трамвая на отремонтированном участке улицы Станиславского потерпел фиаско. Первый же вагон застрял на кривых рельсах.



Трамвай остановился аккурат напротив собора. Тащить его пришлось КамАЗом, потому что самостоятельно сдвинуться с места вагон не мог. Очевидцы инцидента рассказали, что рабочие залили колею асфальтом.



Недочёты видны невооружённым глазом: асфальт неровный, пути изгибистые, стыки между рельсами и дорожным покрытием неаккуратные. Это не просто неряшливость, это самая настоящая халтура. Ремонт так спешили закончить к приезду патриарха, что сделали дорогу тяп-ляп. Но куда смотрела организация, которой был поручен контроль за работами? На эти услуги из городского бюджета было выделено более 6 миллионов рублей.



На сам ремонт участка от проспекта Будённовского до переулка Семашко потратили 209 миллионов рублей.



Фото: vk.com/public135269258



Напомним, в ближайшие выходные в Ростов приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 27 октября он проведёт освящение кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы после масштабной реставрации, которая началась в 2011 году.



Добавим, что после реставрации у собора появились дополнительные пристройки, что является нарушением закона, так как храм относится к объектам исторического наследия. Соответственно, любые изменения его конструкции запрещены.