В Мясниковском районе Ростовской области ищут подрядчика на вывоз отходов

В Ростовской области ищут подрядчика, который вывезет отходы в Мясниковском районе за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Мясниковского района. Стоимость работ - 10 миллионов рублей.

Победителю тендера предстоят сбор и погрузка отходов производства и потребления с мест их несанкционированного размещения, а также перевозка отходов автомобилями бортовыми до ближайшего объекта утилизации, обезвреживания, размещения отходов, состоящего в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО).

В документе указано, что действие контракта закончится 10 декабря 2026 года.
