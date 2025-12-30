В Мясниковском районе Ростовской области ищут подрядчика на вывоз отходов

Фото: соцсети

В Ростовской области ищут подрядчика, который вывезет отходы в Мясниковском районе за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Госзакупок.Заказчиком выступает администрация Мясниковского района. Стоимость работ - 10 миллионов рублей.Победителю тендера предстоят сбор и погрузка отходов производства и потребления с мест их несанкционированного размещения, а также перевозка отходов автомобилями бортовыми до ближайшего объекта утилизации, обезвреживания, размещения отходов, состоящего в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО).В документе указано, что действие контракта закончится 10 декабря 2026 года.