В Ростовской области отменили закупку на поиск поставщика по утилизации токсичных отходов
В Ростовской области возникла проблема с поиском компании для утилизации 17 тонн особо токсичных медицинских отходов.
Региональное ГБУ «Патолого-анатомическое бюро» объявило о необходимости утилизации опасных отходов класса Г. К таким отходам относятся просроченные лекарства, ртутные термометры и химические реактивы. Общий вес отходов составляет 17 тонн.
Первоначальная госзакупка была размещена 21 мая, но через пять дней ее отменили из-за отсутствия заявок. Новая закупка появилась на сайте 26 мая. На работы выделено более 5 миллионов рублей из бюджета организации.
Подрядчик должен был вывезти, обезвредить и уничтожить отходы, соблюдая все требования безопасности. Вывоз отходов из 21 больницы региона планировалось завершить до конца 2025 года.
Предполагается, что отсутствие заявок связано с низкой стоимостью контракта.