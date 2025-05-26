В Ростовской области отменили закупку на поиск поставщика по утилизации токсичных отходов

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В Ростовской области возникла проблема с поиском компании для утилизации 17 тонн особо токсичных медицинских отходов.Региональное ГБУ «Патолого-анатомическое бюро» объявило о необходимости утилизации опасных отходов класса Г. К таким отходам относятся просроченные лекарства, ртутные термометры и химические реактивы. Общий вес отходов составляет 17 тонн.Первоначальная госзакупка была размещена 21 мая, но через пять дней ее отменили из-за отсутствия заявок. Новая закупка появилась на сайте 26 мая. На работы выделено более 5 миллионов рублей из бюджета организации.Подрядчик должен был вывезти, обезвредить и уничтожить отходы, соблюдая все требования безопасности. Вывоз отходов из 21 больницы региона планировалось завершить до конца 2025 года.Предполагается, что отсутствие заявок связано с низкой стоимостью контракта.