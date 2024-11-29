На утилизацию отходов «Ростовводоканала» потратят около 37 млн

Фото: ростов.ру

В Ростове на утилизацию отходов «Ростовводоканала» потратят порядка 37 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 29 ноября.Подрядчик должен будет осуществить транспортировку почти 45 тысяч тонн промышленных отходов на специализированный полигон. Место погрузки расположено в Ростове на улице Вересаева. Помимо этого, в задачи исполнителя входит обеспечение безопасной утилизации отходов.В рамках своих обязанностей подрядчик должен будет проводить взвешивание груза на производственной площадке с использованием автоматических весов и оформлять соответствующие документы. Прием отходов будет осуществляться ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00.Для участия в тендере потенциальные исполнители должны предоставить необходимые документы до 11 декабря. Результаты тендера будут объявлены 16 декабря.Договор с победителем конкурса будет действовать с момента подписания до 31 декабря 2025 года.