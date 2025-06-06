В Миллерово установили резервное оборудование для разбитой после атаки беспилотников телевышки

Фото: администрация Миллеровского района

В Миллерово завершили монтаж запасного оборудования, чтобы заменить телекоммуникационную вышку, поврежденную в результате атаки беспилотника.В ночь на 5 июня городской телецентр оказался среди объектов, пострадавших от налета. Также пострадали два жилых дома и семь автомобилей, находившихся неподалеку.Следует отметить, что средства противовоздушной обороны успешно отбили масштабную атаку, уничтожив около полутора десятков беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью в ту ночь.По словам временно исполняющего обязанности губернатора области Юрия Слюсаря, обломки сбитого дрона упали недалеко от хутора Сулин, причинив ущерб частной собственности: пострадали два дома на улице Дачной и несколько автомобилей (в общей сложности - семь).В самом Миллерово обломки зацепили телевышку, что временно прервало телевизионное вещание.Уже к утру 6 июня специалисты оперативно установили и запустили резервную систему, полностью восстановив трансляцию телевизионного сигнала.