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В Миллерово установили резервное оборудование для разбитой после атаки беспилотников телевышки

В Миллерово установили резервное оборудование для разбитой после атаки беспилотников телевышки

В Миллерово завершили монтаж запасного оборудования, чтобы заменить телекоммуникационную вышку, поврежденную в результате атаки беспилотника.

В ночь на 5 июня городской телецентр оказался среди объектов, пострадавших от налета. Также пострадали два жилых дома и семь автомобилей, находившихся неподалеку.

Следует отметить, что средства противовоздушной обороны успешно отбили масштабную атаку, уничтожив около полутора десятков беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью в ту ночь.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора области Юрия Слюсаря, обломки сбитого дрона упали недалеко от хутора Сулин, причинив ущерб частной собственности: пострадали два дома на улице Дачной и несколько автомобилей (в общей сложности - семь).

В самом Миллерово обломки зацепили телевышку, что временно прервало телевизионное вещание.

Уже к утру 6 июня специалисты оперативно установили и запустили резервную систему, полностью восстановив трансляцию телевизионного сигнала.
Фото: администрация Миллеровского района
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