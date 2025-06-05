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В ночь с 4 на 5 июня в Ростовской области была отражена атака 15 беспилотников

В ночь с 4 на 5 июня в Ростовской области была отражена атака 15 беспилотников
В ночь на 5 июня в Ростовской области была отражена атака 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Ранее ведомство информировало о том, что в период с 22:00 до полуночи над территорией региона были уничтожены 11 дронов.

В течение одной ночи подразделения противовоздушной обороны успешно справились с 30 беспилотными летательными аппаратами в разных частях страны.

По информации временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, массированной атаке подвергся Миллеровский район. К счастью, из местных жителей никто не пострадал.
Фото: Дондей
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