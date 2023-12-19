В «Мегамаге» открылся аналог спортивного магазина «Декатлон»

Фото: Скрин.

Аналог известного спортивного магазина «Декатлон» открылся в ТРК «Мегамаг». Гипермаркет под названием «Деспорт» заработал с 19 декабря на улице Пойменной, 1.Судя по фотографиям, ни концепция, ни товар, ни даже цветовая гамма у магазина не изменились. Полки наполнены брендовыми товарами, а бело-синий стиль сразу напоминает старый-добрый «Декатлон».Напомним, французский бренд ушел с российского рынка летом 2022 года якобы из-за проблем с логистикой. Также в это время с рынка России ушли самые популярные иностранные бренды - «Зара», «Адидас» и другие.