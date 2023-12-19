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В «Мегамаге» открылся аналог спортивного магазина «Декатлон»

В «Мегамаге» открылся аналог спортивного магазина «Декатлон»
Аналог известного спортивного магазина «Декатлон» открылся в ТРК «Мегамаг». Гипермаркет под названием «Деспорт» заработал с 19 декабря на улице Пойменной, 1.

Судя по фотографиям, ни концепция, ни товар, ни даже цветовая гамма у магазина не изменились. Полки наполнены брендовыми товарами, а бело-синий стиль сразу напоминает старый-добрый «Декатлон».

Напомним, французский бренд ушел с российского рынка летом 2022 года якобы из-за проблем с логистикой. Также в это время с рынка России ушли самые популярные иностранные бренды - «Зара», «Адидас» и другие.
Фото: Скрин.
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