В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в сентябре откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области продолжается реализация национальных проектов. Ход работ 21 августа проинспектировала группа губернаторского контроля под руководством замглавы региона Сергея Бондарева.Задача инициированного Василием Голубевым «Губернаторского контроля» - отслеживание возведения и восстановления главных объектов области и муниципалитетов.- Создание проекта «Губернаторский контроль» стало для нас мощным шагом по развитию системы обратной связи, - отмечал Василий Голубев. - Благодаря ему мы получаем непредвзятую информацию с мест по наиболее значимым объектам, особенно реализуемым в рамках нацпроектов. Высокая результативность этой инициативы становится заметна уже сейчас.Первым группа контроля проинспектировала село Греково-Тимофеевка, в котором проводится капремонт внутренней дороги. Сейчас на объекте восстанавливают трассу, частично срезан поверхностный слой и устроено щебеночное основание, ведутся земляные работы. Всего на обновление дороги выделено около 27 миллионов рублей.Во время проверки возникли вопросы в своевременности выполнения работ – сейчас они завершены только на 5%. Сергей Бондарев поручил завершить ремонт до 1 ноября.Помимо этого, заместитель главы региона проинспектировал качество работ по благоустройству в селе парковой зоны, центральной площади, оценил состояние спортивной школьной площадки и памятника воинам Великой Отечественной войны.Далее группа контроля направилась в село Григорьевка, где полным ходом идет строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Возведение ФАПа в 42 километрах от райцентра находится на финишной прямой. Пункт откроется до 10 сентября 2020 года.- Изменения в службе здоровья района проводятся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», - подчеркнул Сергей Бондарев. Это одно из приоритетных направлений. Благодаря проводимым изменениям жители района смогут получать медицинскую помощь в современных комфортных условиях.Последним объектом проверки стала центральная районная больница, где в настоящее время идет капремонт. На восстановление здания было выделено почти 184,7 миллиона.Ремонт начался в 2019 году. После демонтажа и усиления грунтов были устроены оконные блоки, кровля, часть водопровода и проведена облицовка фасада. В текущем году идет шпатлевка стен и перегородок, облицовка цоколя плиткой, монтаж электропроводки, устройство дверных блоков, укладка пола керамогранитной плиткой.