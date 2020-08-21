Группа губернаторского контроля проверила строительство объектов в Верхнедонском районе

В Верхнедонском районе проверили строительство объектов, реализуемых в рамках национальных проектов и поручений главы Ростовской области. Инспекцию провела группа губернаторского контроля, во главе с заместителем губернатора, министром промышленности и энергетики донского региона Игорем Сорокиным.В прошлом году, в станице Мешковской, капитально отремонтировали Дом Культуры, построенный в 1967 году. В рамках национального проекта «Культура», в постройке заменили крышу, благоустроили территорию, провели внутреннюю и внешнюю отделку, а также поменяли систему отопления и оснастили здание пожарной сигнализацией. Губернатор принял решение выделить средства из резервного фонда, на которые были закуплены занавесы для сцены и эргономичные кресла в зале, вмещающем 200 человек.В здании также появилась библиотека, фонд которой насчитывает 10 тысяч книг различных жанров. Кроме того, в настоящее время благоустраивается площадь рядом со строением. К 1 сентября работы по укладке плитки будут завершены.Местные жители рады обновлению одного из главных зданий станицы. Они довольны качеством преображения, ведь ждали капитального ремонта уже не один год. Сейчас в этом месте уже можно проводить все торжественные мероприятия и сходы граждан.Группа губернаторского контроля проверила ход работ в двухэтажном детском саду станицы Мигулинской, вместимостью в 120 детей. Ремонт должен закончится к ноябрю, однако, по словам подрядчика, строители опережают график. В здании уже заменили крышу и вентиляцию, а в группах для малышей провели теплый пол. Завершились и работы по ремонту отопительной системы и монтаж осветительной сети. Была произведена внутренняя отделка и поставлены ограждения. Сейчас работы ведутся на фасаде объекта. Каждая из шести групп детей будет иметь доступ к персональной игровой площадки.- Важно, чтобы все работы были окончены в срок, а качество их осталось на таком же высоком уровне, - отметил Игорь Сорокин. - Этого ждут и малыши, и родители. Дети с радостью должны сюда идти. Задача подрядчика и администрации – сделать так, чтобы площадки были безопасны, а комнаты обустроены максимально комфортно.В станице Казанской была проведена инспекция центральной площади, по улице Ленина, 10А. В настоящее время на этой территории уже сделаны все подземные коммуникации, подготовлены основания для установки сцены, готов фонтан, а также установлены подпорные стены и парапеты. Сейчас рабочие укладывают плитку.Отмечается, что завершить благоустройство участка планировалось в 2021 году, но благодаря помощи регионального правительства увеличился лимит средств. Теперь объект будет готов к концу декабря. На центральной площади, к этому времени, появятся новые лавочки, растения, фонари, сцена и фонтан.Игорь Соркин, подводя итоге проверки, убедился, что объекты для благоустройства должны выбирать именно жители. Благодаря совместной работе администрации, правительства и граждан из станицы Казанской процесс обновления центральной площади вышел на новый уровень. То, что планировалось создать за два года, будет готово всего за один.