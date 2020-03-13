В Липецкой области нашли письма похороненного на Дону солдата ВОВ



Липецкие поисковики обнаружили письма солдата Великой Отечественной войны, похороненного в Ростовской области. Члены клуба «Неунываки» сделали находку недалеко от села Солдатского Липецкой области.



Во время полевых работ специалисты обнаружили металлическую коробочку. Открыв её, они увидели внутри тщательно сложенные исписанные листы. Увы, они оказались испорчены влагой – бумага буквально расползлась на куски, чернила размыло. К счастью, поисковики смогли разобрать несколько имён. Автором записей оказался уроженец станицы Графской Воронежской области Иван Степанович Глазьев. Письма были адресованы его брату Павлу Степановичу Глазьеву и супруге Матрёне Николаевне Глазьевой.



В архивах удалось выяснить, что солдат был призван на фронт военкоматом в родной станице. Иван Глазьев был наводчиком в звании старшего сержанта, служил в 1-м гвардейском механизированном корпусе 116-го артиллерийского полка. Он погиб в бою 28 декабря 1942 года в возрасте 31 года. Бойца похоронили в Морозовском районе Ростовской области.



Сейчас отряд «Неунываки» разыскивает родственников солдата, чтобы передать им письма. Всех, кто является потомком Глазьева или знает таковых, просят связаться с членами объединения.