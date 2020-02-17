На Дону нашли трофейную флягу солдата Великой Отечественной войны



В Ростовской области поисковики обнаружили флягу времён Великой Отечественной войны. Сейчас специалисты разыскивают родственников солдата, которому она принадлежала.



Находку сделали на границе донского региона и Воронедкой области. Как рассказал Руководитель объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков , фляга была произведена в Италии. В 1943 году в качестве трофея она попала в руки к бойцу Красной армии. Фронтовики обычно подписывали свои вещи, и солдат нацарапал на металлическом сосуде своё имя.



- Сначала мы думали, что боец погиб, так как фляга повреждена осколками, - добавил Андрей Юрьевич. - Фамилию на ней легко удалось разобрать, и поисковики приступили к большому исследованию. Изучив архивы, они выяснили, что боец остался жив.



Имя героя: Владимир Ильич Туркин. Он воевал в 1-й гвардейской армии, 1-й стрелковой дивизии. Родился в станице Аксайской Ростовской области. На фронт его призывал районный военкомат Куйбышевской области. За службу получил орден Красной звезды.

Поисковики хотят передать найденную флягу потомкам Владимира Туркина. Всех, кто знает родственников бойца, просят связаться с отрядом «Миус фронт»