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Поисковики обнаружил каску солдата вермахта в Ростовской области

Поисковики обнаружил каску солдата вермахта в Ростовской области
На Дону поисковики обнаружили каску солдата вермахта. Находку удалось сделать при исследовании немецкого окопа на «Миус-фронте».

Эксперты рассказали, что каска могла слететь с головы фашиста во время атаки бойцов Красной армии. Шлем находился на поверхности окопа – поисковики наткнулись на него, как только приступили к работе.

О том, что немецкий солдат потерял каску, а не погиб вместе с ней, говорит отсутствие человеческих останков рядом. Члены объединения «Миус-фронт» надеются найти в окопе еще некоторые интересные артефакты. Например, на днях им посчастливилось обнаружить карманное Евангелие с картой берлинского метрополитена 1942 года, а также немецкие деньги того времени.

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