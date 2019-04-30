Поисковики обнаружил каску солдата вермахта в Ростовской области



На Дону поисковики обнаружили каску солдата вермахта. Находку удалось сделать при исследовании немецкого окопа на «Миус-фронте».



Эксперты рассказали, что каска могла слететь с головы фашиста во время атаки бойцов Красной армии. Шлем находился на поверхности окопа – поисковики наткнулись на него, как только приступили к работе.



О том, что немецкий солдат потерял каску, а не погиб вместе с ней, говорит отсутствие человеческих останков рядом. Члены объединения «Миус-фронт» надеются найти в окопе еще некоторые интересные артефакты. Например, на днях им посчастливилось обнаружить карманное Евангелие с картой берлинского метрополитена 1942 года, а также немецкие деньги того времени.