В Левенцовке появилась снежная скульптура культового персонажа Тоторо
В микрорайоне Левенцовском появились необычные снежные скульптуры. Неизвестные установил их около дома №25/1 на улице Маршала Жукова.
Анонимный скульптор сделал статую Снежной Королевы и персонажа культового аниме-фильма японского режиссера Хаяо Миядзаки Тоторо.
Местные жители с удовольствием фотографируют новые арт-объекты и делятся снимками в социальных сетях. Говорят, что такое народное творчество создает неповторимое новогоднее настроение.