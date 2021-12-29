Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Левенцовке появилась снежная скульптура культового персонажа Тоторо

В Левенцовке появилась снежная скульптура культового персонажа Тоторо
В микрорайоне Левенцовском появились необычные снежные скульптуры. Неизвестные установил их около дома №25/1 на улице Маршала Жукова.

Анонимный скульптор сделал статую Снежной Королевы и персонажа культового аниме-фильма японского режиссера Хаяо Миядзаки Тоторо.

Местные жители с удовольствием фотографируют новые арт-объекты и делятся снимками в социальных сетях. Говорят, что такое народное творчество создает неповторимое новогоднее настроение.
Фото: Елена Борисова
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.