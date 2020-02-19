В Левенцовке построят две четырёхполосные дороги



В микрорайоне Левенцовском построят две четырёхполосные дороги. В настоящее время Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который выполнит работы.



Согласно технической документации, новые дороги появятся на улице Ткачёва от Солженицына до Маршала Жукова и на улице Маршала Жукова от Ткачёва до Еляна. Длина первого участка составит 943 метра, второго – 947 метров.



На строительство дороги на Ткачёва потратят 114 миллионов рублей. Объект на улице Маршала Жукова обойдётся в 190 миллионов рублей. Обе дороги будут четырёхполосными с оборудованными тротуарами и велодорожками.



Разрешённая скорость движения на Маршала Жукова будет 70 км/ч, на Ткачёва – 80 км/ч.



Конкурс на тендер пройдёт 28 февраля. Строительство обеих дорог должно быть завершено в течение семи месяцев после заключения муниципального контракта. Договор планируется подписать 25 марта.