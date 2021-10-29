В ковидных госпиталях Ростовской области работают более 600 студентов-медиков

Фото: murmansk.aif.ru.

Более 600 студентов медуниверситета работают в ковидных госпиталях Ростовской области. Об этом 1 ноября сообщили в региональном пресс-центре по противодействию COVID-19.На должностях младшего и среднего медперсонала работают более 900 студентов РостГМУ, из которых 360 трудятся в моноинфекционных госпиталях. Среди ординаторов и аспирантов РостГМУ врачами-стажерами работают порядка 500 человек. Среди них 249 помогают медикам ковидных госпиталей.Еще 399 сотрудников медучреждений Ростовской области составляют профессора и преподаватели университета. Волонтеры-студенты с марта 2020 года работают на горячей линии в центре оперативного мониторинга коронавируса. Также часть студентов осуществляют деятельность в поликлиниках, больницах и пунктах вакцинации против COVID-19.Всего в вузе насчитывается порядка тысячи волонтеров и около 2,7 тысячи сотрудников и студентов РостГМУ, занимающихся деятельностью, направленной на борьбу с коронавирусом.Ситуация по COVID-19 на Дону продолжает ухудшаться. Медики второй год борются с опасной инфекцией, спасая жизни людей. Однако за период пандемии от коронавируса скончались десятки врачей. Благодаря студентам-медикам удалось снизить процент нехватки специалистов.