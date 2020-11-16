В Ростовской области студентам-медикам начнут выплачивать за помощь больным коронавирусом

Президент РФ предложил поощрять студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом глава государства сообщил 18 ноября в ходе совещания с членами правительства.По его словам, дополнительную выплату медикам в размере 7-10 тысяч рублей нужно предусмотреть на период до конца 2020 года. Средства могут получить те студенты, которые хоть и не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным коронавирусом. По мнению президента, нужно поощрять студентов, которые действительно могут работать и делать это эффективно.Сумма выплат будет зависеть от места учебы и подготовки студентов. Так, студентам вузов, ординаторам, а также аспирантам по медицинским специальностям будут ежемесячно платить по 10 тысяч рублей, в то время как учащиеся медицинских колледжей получат немного меньше - по 7 тысяч рублей в месяц.На сегодняшний день к работе с больными коронавирусом привлечены порядка 500 студентов-медиков. Они консультируют больных по телефону, осуществляют доставку продуктов и лекарств, в том числе рецептурных, пожилым людям и маломобильным группам населения, помогают им оплатить счета и выгулять домашних питомцев. Кроме того, учащиеся работают в самих больницах Ростовской области, а также непосредственно в ковидных госпиталях.