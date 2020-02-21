В конце рабочей недели в Ростове температура поднимется до +19 градусов



В Ростове конец недели станет по-настоящему весенним. Майская температура ожидается в донской столице в четверг. В этот день воздух прогреется до +19 градусов.



Уже утром температура поднимется до +14 градусов, к обеду столбики термометров преодолеют отметку +19. Вечером резкого похолодания также не предвидится. Температура опустится до +16, а ближе к ночи – до +12 градусов. В ночные часы в Ростове ожидается +11…+12.



Несмотря на аномально тёплый день, погода будет пасмурной, а уже с утра в пятницу прогнозируют дождь. В последний рабочий день недели температура не поднимется выше +9 градусов. Ветер в эти дни будет умеренным – 5-6 м/c.