Пять человек пострадали в жутком ДТП на М-4 в Ростовской области

Пять человек пострадали в жутком ДТП на М-4 в Ростовской области. Авария случилась в Красносулинском районе 9 сентября.

По имеющейся информации, водитель легковушки «Джили» ехал по трассе в районе поселка Аютинского около 10:40. Он нарушил безопасную дистанцию с впереди движущейся машиной. В результате «Джили» влетел в автомобиль «Хонда».

- Ранения различной степени тяжести получили 38-летний водитель «Хонды» и его пассажиры 51 года, 55 и 37 лет, а также 55-летний пассажир «Джили», - уточнили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
