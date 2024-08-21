Дожди с грозами накроют Ростов 23 августа

Фото: Ростов ру.

К концу недели в Ростовскую область придет ухудшение погоды, предупреждают специалисты Гидрометцентра региона. Уже к четвергу, 22 августа, ясные и жаркие дни сменятся ветреной погодой, хотя осадки не прогнозируются. Ожидается, что скорость ветра может достигать 11 метров в секунду. При этом резкого похолодания не предвидится: ночные температуры сохранятся в пределах +19...+24 градусов, а дневные будут варьироваться от +32 до +37 градусов. В самом Ростове также ожидается ветреная погода, но дождей не предвидится.В пятницу, 23 августа, в регион придут дожди. На всей территории ожидаются кратковременные осадки в сопровождении ветра и грозы, с порывами ветра до 12-14 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне +20…+25 градусов, а днем воздух прогреется до +28…+33 градусов, местами - до +36.Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Ростове ближе к концу рабочей недели, ночью и утром. Порывы ветра при грозе могут достигать 12-14 метров в секунду. В ночные часы температура останется в пределах +21…+23 градусов, а дневные показатели составят +31…+33 градуса.