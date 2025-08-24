В ближайшие дни в Ростовскую область придут дожди с грозами и похолодание до +5 градусов

Фото: Donday

Согласно свежему прогнозу Гидрометцентра, Ростовскую область в ближайшие дни ожидает изменение погоды: придут дожди с грозами и похолодание до +5 градусов.В частности, 24 августа в некоторых районах области прогнозируются осадки в виде дождя с громом и усиление ветра. В северных и западных районах температура воздуха опустится до +11 градусов. Дневная температура в большинстве районов Дона будет умеренной, от +22 до +27 градусов. В то же время в южной и восточной частях области воздух прогреется до +32 градусов.В ночь на 25 августа жителей Ростовской области ожидает гроза с дождем и порывами ветра до 16 метров в секунду, а также значительное снижение температуры – до +5 градусов. Однако к середине дня непогода отступит: ветер утихнет, а дождь прекратится. Температура воздуха установится в пределах от +20 до +25 градусов и лишь в юго-восточных районах области поднимется до +28 градусов.