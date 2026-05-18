В конце мая власти Ростова отказались включать кондиционеры в автобусах

В Ростове-на-Дону в конце мая установилась жаркая погода. Температура воздуха превысила +25 градусов, и это сопровождалось дождями. На прошлой неделе в городе было трудно дышать из-за эффекта теплицы, вызванного высокой влажностью после осадков.

В салонах автобусов было невыносимо жарко. Даже открытые окна не помогали справиться с духотой.

«Кажется, в автобусах № 55 и № 164 15 мая ещё работали печки. Это нормально: зимой холодно, а летом невозможно дышать», — поделилась жительница города.

Она также отметила, что они неоднократно обращались в службу управления транспортом с этой проблемой.

В городской администрации сообщили, что на маршруты вышли автобусы с кондиционерами. Однако включать систему охлаждения пока рано. Её использование преждевременно, так как среднесуточная температура воздуха в городе ещё не превысила 20 градусов.
Фото: Дондей
