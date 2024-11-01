В Комсомольском сквере Ростова цену на ремонт фонтана снизили на 1,2 млн рублей

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В Комсомольском сквере Ростова-на-Дону запланирован ремонт фонтана. Согласно информации, опубликованной 1 ноября на сайте госзакупок, стоимость работ составит 12,8 миллиона рублей. Это на 1,3 миллиона меньше первоначальной суммы.Управление благоустройства и лесного хозяйства объявило тендер на проведение ремонтных работ. Изначально на эти цели было выделено 14 миллионов рублей.В итоге контракт на выполнение работ заключили с компанией ООО «ТИС», занимающейся оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием.Исполнитель выполнит работы за 12,8 миллиона рублей. Вероятно, подрядчик предложил наиболее выгодные условия, и это стало причиной выбора именно этой компании.Дата завершения работ пока не известна. Контракт действует до 31 декабря 2024 года, но есть пункт, предусматривающий дополнительное время для завершения работ. Точные сроки не уточняются.Напомним, в сентябре 2023 года жители Ростова-на-Дону массово жаловались на состояние фонтана. В нём была грязная дождевая вода, а сама конструкция была загрязнена голубями. После публикации информации об этом инциденте на сайте Donday власти приняли меры и привели фонтан в порядок.