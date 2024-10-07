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В Ростове на благоустройство фонтана в Комсомольском сквере выделили 14 млн

В Ростове на благоустройство фонтана в Комсомольском сквере выделили 14 млн
Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова ищет подрядчика, который приведет в порядок фонтан в Комсомольском сквере. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

Организация, с которой заключат контракт, должна будет благоустроить объект и территорию вокруг него. На это выделено 14 миллионов рублей. Завершить работы подрядчик должен до конца 2024 года.

Фонтан в Комсомольском сквере давно находится в удручающем состоянии. Объект не работает и превратился в огромную мусорную площадку.

Отметим, что в Ростове планируют привести в порядок около 10 фонтанов. В их числе - «Лира» на улице Пушкинской и «Атланты» на Театральной площади.
Фото для иллюстрации
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