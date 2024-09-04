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В Каменском районе удалось локализовать пожар на нефтебазе

В Каменском районе удалось локализовать пожар на нефтебазе
В Каменском районе Ростовской области удалось локализовать пожар на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин.

По словам главы администрации района, возгорание локализовано.

Напомним, что очередной пожар в топливном хранилище произошел в ночь на 28 августа. Из-за атаки беспилотников горели минимум три резервуара. Огромный черный столб дыма был виден с разных районов. Едкий запах распространился на десятки километров.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Круглосуточно пожарные боролись с огнем. Местные жители даже организовали сбор воды и еды для спасателей.

Отметим, что это уже третий пожар на нефтебазе. Первый произошел в Азове в конце июня, после возгорание произошло в Пролетарске. До сих пор там с огнем борются 500 человек. Официальных комментариев по поводу ликвидации не поступало.
Фото: Дондей
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