В Каменском районе удалось локализовать пожар на нефтебазе

Фото: Дондей

В Каменском районе Ростовской области удалось локализовать пожар на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин.По словам главы администрации района, возгорание локализовано.Напомним, что очередной пожар в топливном хранилище произошел в ночь на 28 августа. Из-за атаки беспилотников горели минимум три резервуара. Огромный черный столб дыма был виден с разных районов. Едкий запах распространился на десятки километров.На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Круглосуточно пожарные боролись с огнем. Местные жители даже организовали сбор воды и еды для спасателей.Отметим, что это уже третий пожар на нефтебазе. Первый произошел в Азове в конце июня, после возгорание произошло в Пролетарске. До сих пор там с огнем борются 500 человек. Официальных комментариев по поводу ликвидации не поступало.