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В Ростовской области уже неделю тушат пожар на нефтебазе

В Ростовской области уже неделю тушат пожар на нефтебазе
Уже неделю в Пролетарске Ростовской области продолжается тушение пожара на нефтебазе. Огонь вспыхнул после атаки беспилотников 18 августа.

Загорелось несколько топливных резервуаров, а затем пламя перекинулось на соседние емкости. На месте происшествия работают сотни пожарных. Почти 50 спасателей пострадали. Некоторым потребовалась помощь медиков из столицы региона и даже Санкт-Петербурга.

Все это время местные жители страдают от едкого дыма, который идет с нефтебазы. Плотный смог распространился и на другие населенные пункты.

Однако специалисты Роспотребнадзора утверждают, что в воздухе нет опасных веществ.
Фото: Соцсети.
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