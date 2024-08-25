В Ростовской области уже неделю тушат пожар на нефтебазе

Фото: Соцсети.

Уже неделю в Пролетарске Ростовской области продолжается тушение пожара на нефтебазе. Огонь вспыхнул после атаки беспилотников 18 августа.Загорелось несколько топливных резервуаров, а затем пламя перекинулось на соседние емкости. На месте происшествия работают сотни пожарных. Почти 50 спасателей пострадали. Некоторым потребовалась помощь медиков из столицы региона и даже Санкт-Петербурга.Все это время местные жители страдают от едкого дыма, который идет с нефтебазы. Плотный смог распространился и на другие населенные пункты.Однако специалисты Роспотребнадзора утверждают, что в воздухе нет опасных веществ.