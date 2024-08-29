В Каменском районе из-за пожара на нефтебазе ввели режим повышенной готовности

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В Каменском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил районный глава Владимир Савин.ЧП на складе с топливом в поселке Молодежном произошло 28 августа после атаки беспилотников. Резервуары с горючим моментально воспламенились. Огонь распространился по огромной площади. Очевидно, на месте работают десятки спасателей.Спустя сутки местные жители услышали несколько взрывов со стороны нефтебазы. Вероятно, это была разгерметизация резервуаров.Однако опасаться нечего. Власти заявили, что ситуация находится под контролем.— Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет, — добавил Владимир Савин.По словам проезжавших мимо автомобилистов, высокая температура горения ощущается на значительном расстоянии от эпицентра.