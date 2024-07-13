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В Цимлянском районе к ликвидации возгорания на нефтебазе направили пожарный поезд

В Цимлянском районе к ликвидации возгорания на нефтебазе направили пожарный поезд
В Цимлянском районе на нефтебазу прибыл пожарный поезд. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Пожарные борются с огнем около шести часов. На место ЧП приехали 49 спасателей на 14 автоцистернах. Около 8:00 к ним присоединился пожарный поезд.

Напомним, что 13 июля около 4:00 Ростовскую область атаковали беспилотники. В результате атаки вспыхнул пожар на нефтебазе. Ему присвоили третий ранг. Это значит, что горение опасно для жизни человека и окружающей среды.
Фото: ГУ МЧС по РО
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