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Дым от горящей нефтебазы в Пролетарске распространился на 100 км

Дым от горящей нефтебазы в Пролетарске распространился на 100 км
Крупный пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области продолжается почти двое суток. Десятки топливных резервуаров загорелись после атаки беспилотников 18 августа.

Пожар начался ранним утром, и сотни спасателей, а также три пожарных поезда были направлены на место происшествия. Сначала в районе был введен режим повышенной готовности, который спустя сутки был изменен на режим чрезвычайной ситуации.

Тушить загоревшиеся нефтепродукты оказалось крайне сложно, поэтому основная задача пожарных заключалась в предотвращении распространения огня. Высокая температура привела к ожогам кожи и дыхательных путей у более 40 спасателей, пятеро из которых были доставлены в Ростов в тяжелом состоянии.

Распространения огня удалось избежать, однако густой дым и запах гари продолжают портить жизнь тысячам жителей Пролетарска уже два дня. Спутниковые снимки, опубликованные на портале Donday, зафиксировали темное облако дыма, растянувшееся почти на 100 километров от места происшествия.

По состоянию на вечер 19 августа в огне остаются более 10 резервуаров с топливом из 50 на нефтебазе. О локализации пожара пока не может быть и речи, тушение продолжается без остановки.
Фото: Donday.
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