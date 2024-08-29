Фото: Скрин.

Опубликованы кадры с места пожара на нефтебазе в Каменском районе По предварительным данным, возгорание произошло 28 августа в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Спустя сутки после начала пожара местные жители сообщили о серии взрывов, предположительно связанных с разгерметизацией топливных емкостей.Кадры, опубликованные порталом Donday, свидетельствуют о нарастании интенсивности пожара. На кадрах видны масштабные клубы черного дыма, поднимающиеся над территорией нефтебазы. По имеющимся сведениям, высокая температура горения ощущается на значительном расстоянии от эпицентра.Стоит отметить, что подобный инцидент в Пролетарске остается нелокализованным уже около двух недель. Официальной информации о ходе тушения пожаров пока не поступало.