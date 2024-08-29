Опубликованы кадры с места пожара на нефтебазе в Каменском районе
Опубликованы кадры с места пожара на нефтебазе в Каменском районе По предварительным данным, возгорание произошло 28 августа в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Спустя сутки после начала пожара местные жители сообщили о серии взрывов, предположительно связанных с разгерметизацией топливных емкостей.
Кадры, опубликованные порталом Donday, свидетельствуют о нарастании интенсивности пожара. На кадрах видны масштабные клубы черного дыма, поднимающиеся над территорией нефтебазы. По имеющимся сведениям, высокая температура горения ощущается на значительном расстоянии от эпицентра.
Стоит отметить, что подобный инцидент в Пролетарске остается нелокализованным уже около двух недель. Официальной информации о ходе тушения пожаров пока не поступало.