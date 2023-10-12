В Ростовской области заметили полуголого мужчину, разгуливающего по улицам

Фото: СоцСети

Жители Каменска-Шахтинского Ростовской области заметили на улице полуголого мужчину. Кадры нудиста горожане опубликовали в соцсетях 12 октября.Снимки обнаженного жителя быстро разлетелись по просторам интернета. На кадрах видно, что мужчина решил выйти на улицу без трусов. При этом он все же утеплился – надел куртку и кроссовки.- Холодно сегодня ночью было, бедный, - добавили пользователи в комментариях.Добавим, что с началом рабочей недели в донском регионе значительно похолодало. Накануне МЧС объявило штормовое предупреждение о заморозках.Пользователи в комментариях начали серьезно беспокоиться за мужчину. Не исключено, что местный житель мог заболеть. Однако многие предположили, что нудист вышел полуголым на улицу под действием наркотических веществ.При каких обстоятельствах мужчина оказался без трусов, пока не известно.