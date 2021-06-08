В Каменске-Шахтинском пожилая женщина разыскивает пропавшую внучку

В Каменске-Шахтинском без вести пропала 37-летняя женщина. Ольга Самофалова не выходит на связь почти месяц.Женщина проживала вместе с пожилой бабушкой в одном из домов в переулке Рудничном в Лиховском микрорайоне. 14 мая они вышли за покупками. Ольга попросила бабушку купить ей сим-карту, пока она отойдет по своим делам. Женщина предупредила, что может немного задержаться. В таком случае они договорились встретиться у магазина через некоторое время. Однако Ольга не вернулась ни к магазину, ни домой.Бабушка переживала, но разыскивать внучку не спешила. Последние несколько лет Ольга часто уходила на несколько дней и распивала алкоголь со своими знакомыми. Женщина настолько пристрастилась к спиртному, что шесть лет назад ее лишили родительских прав. Тогда 6-летнего мальчика органы опеки забрали в детский дом.Время шло, а внучка все не возвращалась домой. Спустя месяц бабушка забила тревогу и написала заявление в полицию. У пропавшей темно-русые волосы, худощавое телосложение. Рост Ольги составляет около 140 сантиметров. В день исчезновения женщина была одета в красные спортивные брюки и коричневую кофту с прорезями на рукавах.Если вам известно что-либо о местонахождении Ольги Самофаловой, сообщите по номерам: 112, 8 (86365) 728-31 или 8-988-999-20-68.