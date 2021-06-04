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На Дону пропала 82-летняя бабушка

На Дону пропала 82-летняя бабушка


В Ростовской области пропала 82-летняя пенсионерка. Галина Горбачева ушла из дома утром 7 июня в неизвестном направлении и до сих пор не выходит на связь.

Пожилая женщина проживала в Лиховском микрорайоне Каменска-Шахтинского. В день исчезновения была одета в бордовый халат и домашние тапочки. Рост старушки - 160 сантиметров, плотно сложена, стрижка короткая, волосы седые, глаза серые.

Женщина плохо ориентируется в пространстве, страдает провалами памяти и может нуждаться в медицинской помощи. Если вы видели бабушку, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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