Сотни домов в Ростове останутся без света на первой рабочей неделе мая

Фото: Дондей

Сотни домов в Ростове-на-Дону попадут под отключение электроэнергии на первой рабочей неделе мая. Актуальный график на период с 4 по 8 мая опубликовало «Донэнерго».В понедельник, 4 мая, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: улица Капустина, 16, 16Б, 18/1, 18/3.С 4 по 8 мая с 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам: улица Украинская, 88-104; переулок Клязьминский, 72-94; переулок Тверской, 51-97, 54-94; переулок Свирский, 35-71, 40-78; переулок Ладожский, 41-93, 36-100; переулок Тверский, 37-97, 38-94; переулок Клязьминский, 74-94; улица Белорусская, 90-106; улица Украинская, 109-125, 88-104; улица 35-я Линия, 21-81; улица 37-я Линия, 12-76, 25-97; улица 39-я Линия, 24-90; улица Богданова, 58-74; улица 2-я Пролетарская, 51-55, 44-54; улица Сарьяна, 48-66, 55-73; улица 26 Июня, 107-127; улица Брянская, 1-13, 2-12; переулок Сочинский, 1-13, 2-12; переулок Туапсинский, 1-11, 35, 2-58.С 4 по 5 мая с 9:00 до 17:00 отключения пройдут по адресам: улица Солидарности, 1-129, 2-114; переулок Норильский, 14-28; улица Александра Блока, 27-39, 28-36; улица Западный Карьер, 6.Во вторник, 5 мая, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: улица Пацаева, 7/1, 7/2, 9, 9В, 9/1; улица Добровольского, 3/3.В этот же день с 13:00 до 16:00 электроэнергию отключат по адресам: переулок Буревестник, 11; улица Верещагина, 6А, 8; улица Краснополянская, 21; площадь Круглая, 1-3; улица Профсоюзная, 16, 49, 106, 110, 120, 122, 49/52; переулок Радиальный, 1-9; проспект Ставского, 45, 46, 48.Также 5 мая с 9:00 до 12:00 отключения затронут дома по адресам: улица Богачева, 41-67; второй Буковый переулок, 1-7, 2-12; улица Кузнечная, 97-157, 126-164; улица Судостроительная, 33-41, 52-56; улица Портовая, 458, 480.С 5 по 7 мая с 9:00 до 18:00 без света останутся жители следующих адресов: улица Батуринская, 20-74, 51-99; улица Коминтерна, 35; улица Международная, 23-29, 28; улица Кулагина, 28-34, 11-15; улица Ревкомовская, 1-31, 2-28; улица Международная, 7-23, 12-24; улица Кулагина, 12; улица Свердловская, 47, 47А.В среду, 6 мая, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: улица Добровольского, 1/1, 1/2, 1Б; улица Борко, 3, 5, 7/1, 7/1А; улица 2-я Пролетарская, 70-84, 91-115; улица 45-я Линия, 31-37; улица 47-я Линия, 1-27, 2-14; улица 49-я Линия, 2-24, 1-35; переулок Балканский, 1-31, 113, 2-40; улица Кизитериновская Балка; переулок Кирилловский, 1-15, 2-14; улица 1-я Левая, 1-15, 2-22; улица 2-я Левая, 1-15, 2-22; улица Глинки, 95, 96; улица Днепропетровская, 2/3, 4/96; улица 20 лет Октября, 79, 79/2.В этот же день с 9:00 до 16:00 электричество отключат по адресам: проспект Коммунистический, 24, 30; проспект Стачки, 213; улица Зорге, 4А.Кроме того, 6 мая с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: улица Добровольского, 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13.В четверг, 7 мая, с 9:00 до 17:00 электроэнергия будет отсутствовать по адресам: улица Добровольского, 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13; улица 1-я Грамши, 33-55, 44-66; улица 2-я Грамши, 72-98; улица Волжская, 127-147, 138-156; улица Камская, 127-167, 118-152; улица Мурманская, 117-153, 126-164; улица Глинки, 119-153, 122-152; улица Калужская, 125-159, 96-126; улица Дундича, 48-58; улица Можайская, 53-77.В этот же день с 9:00 до 13:00 свет отключат по адресам: бульвар Комарова, 13, 13/1, 13/3; проспект Космонавтов, 19, 19/1.В пятницу, 8 мая, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам: улица Комарова, 9А, 9/2, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3; улица Карбышева, 1-35, 2-30; улица Физическая, 1-11, 2-12; переулок Зимовниковский, 1-27, 2-12; переулок Кузнецкий, 1-15, 2-30; улица 12 Декабря, 71-95, 94-118; улица Конституционная, 83-103, 84-106; переулок Цокольный, 1-9, 2-10; улица Дундича, 1-23, 2-26; улица 1-я Грамши, 1-17, 2-32; улица 2-я Грамши, 35-55, 34-58; улица Гончарова, 1-25, 2-24; улица Можайская, 1-35.Причиной отключений станет техническое обслуживание оборудования.