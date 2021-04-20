В Каменске-Шахтинском без вести пропала 11-летняя девочка

В Каменске-Шахтинском без вести пропала 11-летняя Екатерина Максюта. Девочка не выходит на связь с родными с 16:00.Ребенок проживает со своей семьей на улице Островского, 49А. 21 апреля она ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Напуганные родственники написали заявление о пропаже в полицию, но пока девочку так и не нашли.У Екатерины рост - около 140 сантиметров, серо-зеленые глаза и светлые волосы средней длины. В день исчезновения была в бирюзово-синей куртке, темно-синих лосинах и черных туфлях. При себе имела голубой рюкзак.Если вы видели или вам что-либо известно о Екатерине Максюте, просим вас сообщить по номерам: 02 или 7-28-34.