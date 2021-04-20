Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Каменске-Шахтинском без вести пропала 11-летняя девочка

В Каменске-Шахтинском без вести пропала 11-летняя девочка

В Каменске-Шахтинском без вести пропала 11-летняя Екатерина Максюта. Девочка не выходит на связь с родными с 16:00.

Ребенок проживает со своей семьей на улице Островского, 49А. 21 апреля она ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Напуганные родственники написали заявление о пропаже в полицию, но пока девочку так и не нашли.

У Екатерины рост - около 140 сантиметров, серо-зеленые глаза и светлые волосы средней длины. В день исчезновения была в бирюзово-синей куртке, темно-синих лосинах и черных туфлях. При себе имела голубой рюкзак.

Если вы видели или вам что-либо известно о Екатерине Максюте, просим вас сообщить по номерам: 02 или 7-28-34.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.