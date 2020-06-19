В Ростовской области без вести пропала 47-летняя женщина

В Зерноградском районе Ростовской области без вести пропала 47-летняя женщина. Ольга Сорокина 6 июня ушла из посёлка Зернового. С тех пор родные не могут выйти с ней на связь, домой она не вернулась.Поиском занимается поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что женщина может находиться в любом населённом пункте региона.Рост пропавшей — примерно 150-160 сантиметров, телосложение худощавое. У неё короткие чёрные волосы и карие глаза. Во что женщина была одета, никто не знает.Если вы знаете, где может находиться Ольга Сорокина, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.