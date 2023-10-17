Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Под суд пойдет ростовчанка, зарезавшая супруга по пьяни

Под суд пойдет ростовчанка, зарезавшая супруга по пьяни
В Ростове под суд пойдет 37-летняя женщина. Ее обвиняют по статье «Убийство».

Жуткое происшествие случилось в ночь на 31 июля. Пара устроила застолье во дворе многоэтажки на улице Таганрогской. Во время употребления спиртного супруги поссорились. Ростовчанка взяла нож и ударила в шею возлюбленного. Рана оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть 43-летнего горожанина.

Правоохранители задержали жену убитого. В отношении нее возбудили уголовное дело и заключили под стражу на время расследования. Свою вину ростовчанка полностью признала.

По информации СУ СКР по Ростовской области, собрана достаточная доказательственная база, дело передано в суд.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.