Под суд пойдет ростовчанка, зарезавшая супруга по пьяни
В Ростове под суд пойдет 37-летняя женщина. Ее обвиняют по статье «Убийство».
Жуткое происшествие случилось в ночь на 31 июля. Пара устроила застолье во дворе многоэтажки на улице Таганрогской. Во время употребления спиртного супруги поссорились. Ростовчанка взяла нож и ударила в шею возлюбленного. Рана оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть 43-летнего горожанина.
Правоохранители задержали жену убитого. В отношении нее возбудили уголовное дело и заключили под стражу на время расследования. Свою вину ростовчанка полностью признала.
По информации СУ СКР по Ростовской области, собрана достаточная доказательственная база, дело передано в суд.