Жительница Ростовской области пойдет под суд за убийство сожителя

В Ростовской области 36-летняя женщина предстанет перед судом. Ее обвиняют в убийстве сожителя. Происшествие случилось в хуторе Солонцовском Верхнедонского района 3 января.По версии следствия, в день трагедии дончанка выпивала у себя дома. В какой-то момент женщина поссорилась со своим сожителем. Градус ударил в голову, и она схватила нож и вонзила его в грудь мужчине. От полученной травмы 35-летний сожитель скончался на месте происшествия.Женщину вскоре задержали и заключили под стражу.- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.