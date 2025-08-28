В историческом центре Ростова с доходного дома А. Ф. Чуриной осыпаются части кирпичей

Фото: Дондей

В историческом центре Ростова на улице Темерницкой, 27 с доходного дома А. Ф. Чуриной осыпаются кирпичи. Территорию возле объекта культурного наследия оградили сигнальной лентой.Объект культурного наследия представляет собой многоквартирный дом, где большинство квартир являются коммунальными. В здании насчитывается 19 жилых помещений. Хотя дом не признан аварийным, его системы изношены на 65%.В последнее время на фасаде здания начали появляться трещины, и кирпичи стали выпадать. Водителей предупредили об опасности падения кирпичей возле дома, установив сигнальную ленту. Похоже, что здание, как и многие другие, постепенно разрушается.Здания возвели в 1911 и 1915 годах. Первым владельцем была Анна Федоровна Чурина, о роде ее деятельности исторических данных нет. В ноябре 1915 года недвижимость купил сын мариупольского купца Бер-Давид Гершов Липсиц. В июле 1916 года владельцем стал купец 2-й гильдии Абрам Калманович Гольдин. В 1923 году дом А. К. Гольдина, как и многие другие частные владения, национализировали.После национализации бывшие апартаменты владельца и другие жилые помещения этого объекта культурного наследия превратили в коммунальные квартиры. Кроме семьи бывшего владельца, в здании тогда жили еще 35 человек, сообщает "Донское наследие".