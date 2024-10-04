В центре Ростова с фасада здания сыпятся кирпичи

Фото: скрин/СоцСети

В центре Ростова-на-Дону с фасада здания падают кирпичи. Снимки с места жители разместили в соцсетях 4 октября.Как сообщают ростовчане, аварийная постройка находится на проспекте Ворошиловском, 65/102. Люди утверждают, что здание начало разрушаться: на пешеходные дорожки летят огромные куски фасада. Вероятно, на аварийном участке могут пострадать люди.- Вам на голову может прилететь кусок фасада. Здания в Ростове сыпятся на глазах, - пишут пользователи.Пока пешеходам рекомендуют быть аккуратнее или обходить аварийную территорию.Здание построили еще в 1935 году. По данным портала ДОМ.МИНЖКХ, оно считается исправным и аварийным не признано. С 2019 года постройка находится под управлением УК «Теплый дом».