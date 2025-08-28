Новости
Боевую часть БПЛА, которая влетела в жилой дом в Чертковском районе обезвредили. Об этом сообщила глава района Ольга Подгорная.

ЧП произошло в ночь 28 августа на севере области. Как уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь, в селе Маньково-Калитвенское обломки дрона упали на крышу дома и повредили проводку. Из-за риска взрыва боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать не только жителей этого дома, но и 50 соседей. Всего было эвакуировано 89 человек, включая детей.

Позднее того же дня, глава района сообщила осколки БПЛА обезвредили.

-Благодаря слаженным профессиональным действиям взрывотехников Федеральной службы безопасности России была обезврежена боевая часть БПЛА, - отметила Подгорная.
